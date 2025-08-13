【漫画】本編を読む25歳のとき、ステージ4のすい臓がんだった父親を亡くした漫画家の水谷緑さん。親の死というショッキングな出来事のあとに残ったのは、“ちゃんと父を看取れたのだろうか”という大きな後悔。そのあと、水谷さんが自身の後悔の気持ちを相談したのが「緩和ケアナース」でした--。『大切な人が死ぬとき 〜私の後悔を緩和ケアナースに相談してみた〜』（竹書房）では、水谷さんが父親を見送るまでの一部始終や、緩和