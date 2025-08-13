八重山地方に発表していた波浪警報を注意報に切り替えました。引き続き、１４日昼前にかけてうねりを伴った高波に十分注意してください。また、強風や落雷、突風、急な強い雨に注意してください。 【画像】全国・沖縄の今後の天気 ［気象概況］強い台風第１１号は、１３日１５時には台湾の北緯２３度００分、東経１２０度３５分にあって、１時間におよそ２５キロの速さで西北西へ進んでいます。中心の気圧は９７０ヘクトパスカル