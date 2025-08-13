ドジャースの「お祭り男」と日本でもファンの多いキケ・ヘルナンデス内野手が１２日（日本時間１３日）、妻・マリアナさんと連名でＳＮＳを更新。マリアナさんが第２子を妊娠していることを発表した。現在、長女ペネロペちゃんは４歳。お腹を出して向き合うお茶目な夫婦ショットを添え、「ＫＩＫＩＴＯｃｏｍｉｎｇｓｏｏｎ！♥＃２０２６」と来年誕生予定とも明かした。妻と同じくらいお腹がぽっちゃりな感じのキケ