È¡´Û¶¥ÎØ¥Ê¥¤¥¿¡¼£Ç?¡ÖÂè£¶£¸²ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¶¥ÎØ¡×¤Ï£±£´Æü¡¢£³ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¥á¥¤¥ó¤Î¡Ö¥·¥ã¥¤¥Ë¥ó¥°¥¹¥¿¡¼¾Þ¡×¤Ïï£¡¹¤¿¤ë´é¤Ö¤ì¡£¸¤ÉúÍ¯Ìé¡Ê£²£¹¡áÆÁÅç¡Ë¤â½à·è°Ê¹ß¤ò¸«¿ø¤¨ÎÏ¾¡Éé¤Ë½Ð¤ë¡£¡Ö£Ç?·è¾¡¤ß¤¿¤¤¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÀï¤¨¤Æ¡¢³ÎÄêÈÄ¤Ë¤ÏºÜ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¤«¤¤¤¤ºàÎÁ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×½é¤Î¥É¥ê¡¼¥à¥ì¡¼¥¹½Ð¾ì¤ÏºÇ½ª£Â£Ó£¹ÈÖ¼ê¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¤¬¡¢Ä¾ÀþÂç³°¤ò¿­¤Ó¤Æ¤­¤¿¡££´Ãå¤¬Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¡Ö¥Ú¡¼¥¹Åª¤Ë¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É