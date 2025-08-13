◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（１３日・東京ドーム）３点の援護をもらい、４回まで無失点を続けてきた田中将大投手が、勝ち投手の権利がかかった５回に守備の乱れから同点に追いつかれ、５回７安打３失点（自責０）で降板。またも１９９勝目はお預けとなった。降板した田中将は「バックに助けてもらっていたので、最少失点で抑えたかったですが、それができず非常に悔しい投球になってしまいました」とコメント、悔しさ