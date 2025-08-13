第５９回黒潮盃・Ｓ３は１３日、大井競馬場で３歳馬１２頭（南関東１１、高知１）が１８００メートルを争った。３番人気のマウンテンローレル（笹川翼騎乗）が直線で抜け出し、セイエイに３／４馬身差をつけて優勝。５連勝で重賞初制覇を果たした。１、２着馬にはジャパンダートクラシック・Ｊｐｎ１（１０月８日、大井）への優先出走権が与えられた。◇マウンテンローレル父ヘニーヒューズ、母ハマナス（父キングカメハメハ）