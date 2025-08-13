バレーボール女子日本代表が１３日、都内の味の素ナショナルトレーニングセンターで報道陣に合宿を公開した。棒を使ったストレッチやバランス練習、さまざまなフォーメーションを試す実戦形式の練習など約２時間半みっちり汗を流した。全体練習終了後、ドイツリーグ１部・ドレスナーＳＣへレンタル移籍する秋本美空（１８）は、さらにサーブ練習を実施。１日５０本のノルマをフェルハト・アクバシュ監督から厳命されているが、