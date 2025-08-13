明日8月14日（木）よる7時〜 日本テレビ系で放送の「THE突破ファイル」は、「夏の特別編 真夏の海上税関SP」。木村昴が演じる監視官“オクトパス木村”をはじめ、高田夏帆と田中美久扮する職員たちが、海港取締部門のエキスパートとして密輸を企む「悪」と対峙する。2本立ての1本目は、漁船なのに漁をしている気配がない怪しい船がターゲット。停泊している位置も不自然だったため、刺激しないように接近し、近くの港まで先導