日本一の白ごまの生産地喜界島でごまの収穫が始まりました。 ごまは収穫したあと、1週間ほど、天日干しをします。ピークの時期になると島の至るところで、ごまが干されその風景は「セサミストリート」と呼ばれます。 今年は、雨が少なかったため、ごまの生育がよく喜界町ではおよそ30トンの収穫が見込まれているということです。 喜界町の白ごまの収穫は10月はじめ頃まで続きます。 ・ ・ ・