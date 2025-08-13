グループ魂から8月13日、約5年ぶりの新曲「来世は叶姉妹」が届けられた。既にライブでも披露されている同曲は、ラテンのテイストを取り入れたサウンドと“うまれかわったら 叶姉妹に入りたい”という歌詞がぶつかり合うナンバー。「チャーのフェンダー」「本田博太郎〜magical mystery UPAAAAAAAAA!!!!!〜」などの“人名ネタ”楽曲の最新バージョンだ。同曲配信リリースに続いて、9月3日には「来世は叶姉妹」を含む全3曲のデジタル