2.5次元グループ騎士X - Knight X -（ナイトエックス）が13日、都内で日本武道館ライブを行った。前身の騎士Aでの昨年夏に続き2年連続。5月にYouTuberタケヤキ翔を加えた4人で、新グループ名に改名してからは、初のライブとなった。ファンに初披露の新曲「名も無き夢の中」など全22曲を熱唱。しゆんは「ここからがスタートだからな！」と、観客に向けて再スタートを強調。アンコールでは、ばぁうは「皆がいなかったらグループ