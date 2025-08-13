SHANKが8月20日、配信シングル「Cheap Rad Wine」をリリースすることが発表となった。同楽曲は9月3日リリース予定のミニアルバム『BRAND NEW OLD SHIT』収録曲からの先行シングルだ。SHANKの現体制としては初めての新曲となる。なおSHANKは、ミニアルバムを引っ提げた全国13ヵ所のツアー＜SHANK TOUR 2025＞を9月22日よりスタートさせるほか、12月6日および7日に自身主催フェス＜BLAZE UP NAGASAKI 2025＞を開催する。■デジタル