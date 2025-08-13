KOTORIが、7月にリリースした現体制初のEP「TSUBASA」を引っさげたオフィシャルインタビューを敢行。自信のオフィシャルYouTubeチャンネルでインタビュー動画を公開した。 オフィシャルインタビューの内容を以下にテキストでもお届けする。EP「TSUBASA」は収録曲に「Ghost」「魔法」「seed」「ハッピーエンド」「Bluemoment」「SKY」の6曲を据えた作品。インタビューではそれぞれの楽曲についての思いのほか、3人体制になるにあた