米３０年固定金利は６．６７％に低下、住宅ローン申請指数は＋１０．９％＝ロンドン為替 米３０年固定金利は６．６７％と前回の６．７７％から小幅に低下した。住宅ローン申請指数は＋１０．９％と前回の＋３．１％から一段と上昇した。購入指数は１５８．０から１６０．２に上昇。借り換え指数は７７７．４から９５６．２に上昇した。 USD/JPY147.40EUR/USD1.1715EUR/JPY172.69