いま、新米の中でも、より早く収穫される「早場米」が続々と出荷されています。気になる、その価格について、生産者やコメの販売店を取材しました。お盆休みでにぎわう千葉県木更津市の道の駅。記者「みなさん、新米を見てますね」取れたて、ほやほや「令和7年産」の新米です。気になるお値段は5キロ4320円で、去年より800円ほど高いといいますが…。新米を購入「あれ取って」新米を発見し、おねだり。新米を購入「うれしいです。