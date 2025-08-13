ずっと真夜中でいいのに。が9月17日(水)に発売するLIVE Blu-ray『永遠深夜万博「名巧は愚なるが如し」』を記念して、全国44箇所の映画館にてプレミアム先行上映会を実施することが決定した。本作は、2025年3月より開催し、12万人を動員した全国アリーナツアーの中で、大阪・関西万博の開催期間中にウラ万博として大阪城ホールで行われた2025年4月29日（火・祝）の公演を完全収録している。プレミアム先行上映会は、9月12日(金)開催