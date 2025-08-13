Perfumeが、コンセプトアルバム『ネビュラロマンス 後篇』をCDリリースに先駆け8月18日に全曲デジタル配信することが発表された。今作は昨年リリースした『ネビュラロマンス 前篇』の続篇となる作品で、CDリリースは9月17日となる。収録曲には現在放送中の日本テレビ系 水曜ドラマ『ちはやふる−めぐり−』主題歌となっている最新曲「巡ループ」をはじめ、4月に開幕した大阪・関西万博にてNTTの最新技術”IOWN”を使用しパフォー