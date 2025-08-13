女優の桜井日奈子（28）が13日までに自身のインスタグラムを更新。浴衣姿を披露した。桜井は「長野へ行って来ました」と書き出し、青緑色を基調に白い花があしらわれた涼しげな浴衣姿を投稿した。続けて「戸隠神社行って蕎麦食べて、善光寺行って蕎麦食べて、日本酒飲んで蕎麦食べて…んもぅ蕎麦おいしすぎました」と信州そばを満喫した様子をつづった。さらに「戸隠神社の山道はびっくりするくらい涼しくて気持ちいいのでおすすめ