Awesome City Clubのボーカル・PORINによるソロプロジェクトPiiが、新曲「街角ジオメトリー;」を8月20日(水)に配信リリースする。本作は2024年春以降にneco眠るのBIOMANとともに制作した数々のデモの中から生まれた一曲。TikTokをはじめとするSNSでの先行公開映像が反響を呼び、正式リリースが決定した。テーマは、Piiが描く“架空のラブストーリー”の主人公である少女の恋模様。渋谷の街を舞台に、日常の中の一瞬を切り取りなが