BE:FIRST初の4大ドームツアー＜BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE”＞の模様をおさめたDVD＆Blu-rayのダイジェスト映像が公開された。宇宙をコンセプトにド派手な演出と圧巻のパフォーマンスで約30万人を熱狂させた初のドームツアーの模様が約10分に凝縮されている。DVD＆Blu-rayの通常盤には、本編映像に加えて舞台裏を追ったBehind The Scenes、「Smile Again」のソロカメラ、京セラドーム大阪公演限定で披露された「誰よりも