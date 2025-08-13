学歴詐称疑惑をめぐり、静岡県の伊東市長が百条委員会に初めて出席しました。議長らは卒業証書が「偽造」と裏付けされたと話しました。◇13日の百条委員会が終了した直後。静岡・伊東市田久保真紀市長「真摯（しんし）な気持ちでお答えさせていただいたと考えています」田久保真紀市長が“真摯に答えた”とする一方。中島弘道議長「誠実さはなかったです。本当にしっかりと真実を語っているとは思えなかった」議長からは厳