13日午前、大分県津久見市の保戸島沖で発生したヨットと砂利運搬船の衝突事故について、大分海上保安部は行方不明者の捜索を終了したと発表しました。当初、複数人いるとみられていたヨット側の行方不明者が目撃情報などから、海上保安部が死亡した男性1人以外に乗船者はいないと判断したためです。衝突事故が起きたのは、津久見市の保戸島から北東およそ2キロの海上です。大分海上保安部などによりますと、13日午前8時15分ごろ、