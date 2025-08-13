歌手のＮｏＢ（のぶ、本名・山田信夫＝やまだ・のぶお）さんが９日、腎臓がんで死去した。６１歳だった。葬儀は関係者で行った。大阪府出身。バンド「ＭＡＫＥ―ＵＰ」のボーカルとして、テレビアニメ「聖闘士星矢」のオープニング「ペガサス幻想」を歌ったことで知られる。アニメや特撮ヒーローの主題歌を数多く担当した。