猛暑によって生育が上手くいかず、野菜や肉などの値段が上がる「猛暑インフレ」が発生。家計の負担は年間で10万円を超えるとの試算も出ています。【画像で見る】「キュウリだったんですけどね…」原形ないほど干からびた野菜“コメ粒が濁る”？猛暑の影響あちこちに高柳光希キャスター：円安や原油高以外に、「猛暑」によるインフレも影響として表れ始めています。スーパーなどで買い物をしていて、「高いな」と思うことがあります