◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―阪神（１３日・マツダスタジアム）歌手の吉川晃司が１３日、「ピースナイター」として開催された広島―阪神戦（マツダスタジアム）で始球式を務めた。広島出身の被爆２世。１０３キロの力強い直球を投げ込み「カープの選手には純粋に白球を追いかけてもらって、我々はその姿を見て、泣いたり笑ったりできる平和な日々がいつまでも続いて欲しい」と願った。５回終了後には、原爆ドームの高さ（２５