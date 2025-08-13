「クラシエ」漢方五虎湯エキス顆粒S（24包／8日分）クラシエ薬品は、「クラシエの漢方 かぜシリーズ」から、痰がでる咳に効く医薬品「クラシエ」漢方五虎湯エキス顆粒S（24包／8日分）を、8月20日から全国の薬局・薬店、ドラッグストアで発売する。一般用鎮咳去痰薬市場は拡大を続けており、2024年も前年比112％（出典：インテージヘルスケア SRI＋ ＜カテゴリ＞鎮咳去痰薬 ＜期間＞各年1〜12月）と増加した。これに伴い、漢方薬の