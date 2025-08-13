俳優・木村拓哉と歌手・工藤静香の次女でモデルのＫｏｋｉ，が公開した写真が反響を呼んでいる。１３日までにインスタグラムで「Ｍｏｍｅｎｔｓｉｎ」とつづり、写真を複数枚アップ。自然の中で笑顔を見せるショットや、ドアップショットを公開した。この投稿には母の工藤だけでなく、たくさんのフォロワーから「いいね！」が集まっている。