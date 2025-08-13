「広島−阪神」（１３日、マツダスタジアム）阪神の先発・高橋は７回４安打無失点。２勝目の権利を手にしてマウンドを降りた。左腕は初回からコースを突く投球で広島打線をかわし、五回までに４４球で無安打に抑える好投を見せていた。しかし、六回は先頭の佐々木に初安打を献上すると、石原に犠打を決められ、無死二塁。初めて得点圏へ走者を許した。菊池を遊飛としたが、２死二塁で中村に左安打を浴びた。だが、左翼・高