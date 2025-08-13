■「SERIOUS」のカップリング曲「ばきゅん」にのせてダンス 【動画】目黒蓮・深澤辰哉・渡辺翔太の楽しそうな「ばきゅん」ダンス／「SERIOUS」MV Snow Man公式SNSにて、目黒蓮・深澤辰哉・渡辺翔太が「SERIOUS」のカップリング曲「ばきゅん」にのせて踊る動画が公開された。 タンクトップ姿の渡辺、Tシャツ姿の目黒、長袖ジャージの深澤と、袖の長さがバラバラな格好で登場。踊りながら思わず笑い声が出るほど楽しく踊る3