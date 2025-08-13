星のや軽井沢 秋の棚田ラウンジ各施設が独創的なテーマで、圧倒的非日常を提供する「星のや」。その始まりの地である長野県の「星のや軽井沢」では、9月1日〜11月30日の期間、きのこや葡萄など、信州の豊かな恵みと共に、軽井沢の秋を五感で満たす滞在を提供する。信州らしい旬の食材を贅沢に味わう「棚田アフタヌーンティー」や「山の朝食」秋限定メニュー、信州の伝統工芸で秋の思い出を形にする「森閑の読書と紅葉の栞づくり」