フェミニン派OLたちの通勤服は、実は圧倒的にブルー率が多いことが判明！その理由は、清潔感、知性、透明感…、オフィスで求める好印象の全てが詰まっているから。この夏を涼しく爽やかに乗り切るために、素敵ブルーを最大限に生かす通勤服を大解剖♪ブルー×グレーの大人配色で洗練された通勤コーデに水色の美しさを際立てるグレーの普遍的イメージ出典: 美人百花.comグレージャンスカに映える水色ブラウスで清楚な佇まいを演じて