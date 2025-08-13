自分はマウントをしたつもりはなくても、何気ない会話で相手に不快感を与えてしまうことも。そんな無意識にやりがちなマウント言動、さっそくチェックしていきましょう。（1）パーソナルカラー／骨格マウント「私の服装を『それ、私みたいなブルべ向きのカラーだよ！○○ちゃんはイエベだと思うからやめたほうがいい』と言われ、イエベには似合わないというマウント&好みを否定された気持ちになりました」（25歳／医療事務）今