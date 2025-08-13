サッカー元日本代表MFでタレントの前園真聖（51）が13日、インスタグラムを更新。Jリーグの横浜フリューゲルス時代にチームメートだった元日本代表候補GKで、ドレッドヘアとバンダナのルックスで一世を風靡（ふうび）した“レゲエくん”こと森敦彦氏（53）とのツーショットを公開した。前園は「ランニングしていたら森敦彦を発見！昔のチームメイトです」と、ランニング動画と併せて森氏とのツーショットを投稿。「久しぶりに会