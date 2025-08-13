日本ゴルフ協会（JGA）は13日、日本シニアオープン（9月18〜21日、神奈川・相模原GC東C）に、プロ野球前巨人監督でアマチュアの原辰徳氏（67）が出場すると発表した。原氏は開催クラブ会員で特別承認選手として出場資格が付与された。ナショナルオープンは初出場となる。アマチュアが特別承認選手として同大会に出場するのは16年大会（千葉・習志野CC）の宮辰夫以来。巨人の主砲として活躍し、監督として巨人を9度のリーグ