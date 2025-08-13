子どものころは、親のありがたみやお金を稼ぐ大変さを感じにくいものです。しかし、自分が社会へと足を踏み入れ、生計を立てるようになると暮らしを維持する大変さに気付く場面があります。中には、一人暮らしを始めて「実家が意外と裕福だった」と気付いた人は少なくないようです。今回は、一人暮らしの実情や実家が裕福だと気付く“あるある”な瞬間を紹介したいと思います。単身世帯における年間の生活費の総支出額は200万円