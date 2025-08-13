伊勢崎オートのSG「第29回オートレースグランプリ」は4日目、最終予選デーを迎えた。11Rは黒川京介（27＝川口）と高橋貢（54＝伊勢崎）の火の出るような追い比べ。スタートを決めた黒川が高橋の執ようなアタックを退け、ただ1人となる今節4連勝を決めた。「苦しかった〜。（貢さんは）迫力が違う」と黒川。「大きく走ったら一瞬で（高橋貢に）やられると思った。自分らしくない走りでした」。勝ちに徹したということで、これ