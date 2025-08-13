静岡県伊東市の田久保真紀市長が学歴を偽ったとされる問題で、田久保市長は１３日、市議会の調査特別委員会（百条委員会）に証人として初めて出頭した。百条委が求める「卒業証書」とされる文書の提出は、「刑事訴追の恐れがある」として改めて拒否した。百条委は、田久保市長が東洋大を除籍されているにもかかわらず、市広報誌に「東洋大卒」と掲載された経緯を調べている。田久保市長は出頭を拒んでいたが、百条委で取り上げ