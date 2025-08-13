モデルの青木菜花（26）が、七五三で撮影した2022年に亡くなった夫・梶田冬磨さんの写真を持つ家族ショットを披露している。【映像】夫・梶田冬磨さんとの家族ショット2018年、ABEMAで放送された恋愛番組での共演をきっかけに梶田さんと交際を始めた青木。2020年11月には結婚と妊娠を発表し、翌年4月には第1子となる長女・こっちゃんが誕生していた。長女の誕生からおよそ1年半後、梶田さんが22歳という若さで亡くなったことを