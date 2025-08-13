◇MLB エンゼルス7×-6ドジャース(日本時間13日、エンゼル・スタジアム)ドジャースのロバーツ監督は試合後の囲み取材で大谷翔平選手の第43号となるソロホームランについて称賛の言葉を並べました。大谷選手は5-5の同点で迎えた9回、守護神のジャンセン投手が投げた2球目を捉えると、打球はみるみると伸びライト方向へ突き刺さる第43号のソロホームランとなりました。大谷選手は4試合連続の一発となり、チームは勝ち越しに成功しま