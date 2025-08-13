勤務先の栃木県の高校の女子更衣室に小型カメラを設置し、着替え中の女性を盗撮したなどとして38歳の教員の男が逮捕されました。警察によりますと教員の古口大輔容疑者（38）は今月上旬、勤務先の栃木県の県立高校の女子更衣室に侵入して小型カメラを設置し、着替え中の女性を盗撮した疑いがもたれています。女子更衣室の利用者が天井の点検口に小型カメラがあるのに気づいて学校に報告し、学校から通報を受けた警察が捜査を進めて