ギタリスト布袋寅泰（63）が13日、インスタグラムを更新。11日に東京・日本武道館で開催された「GUITARHYTHM VIII TOUR」のファイナル公演に訪れた豪華ゲストとの2ショットを公開、感謝を記した。布袋は「武道館に訪れてくれた素敵なゲストの皆さんと」と書き出し、「ライブは久しぶりの豊川悦司さん。ギタリズムTシャツがよく似合ってる。敬愛するミスター・ダンディズム菊池武夫さん。ギタリズム2から34年の間作詞を担当してくれ