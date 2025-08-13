福岡出身のタレント・山下七子（23）が13日までに自身のインスタグラムを更新。私服の袖なしトップス＆ミニスカートコーデ姿を投稿した。山下はKBC「アサデス。KBC」のお天気アシスタントを3年間務めて、24年から芸能コーナーを担当している。自身のインスタグラムで「お久しぶりに私服コーデ」と袖なしトップス＆ミニスカートコーデを投稿した。ネットでは「かわゆいミニスカート」「美脚」「めちゃめちゃスタイル良い」