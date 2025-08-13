１１人組グローバルボーイズグループ・ＪＯ１の白岩瑠姫（２７）が１３日、都内で行われたアニメ映画「アズワン／ＡＳＯＮＥ」（８月２２日公開）の最速上映プレミアムイベントに出席した。声優初挑戦でミュージシャンを目指しながらも不確かな未来に悩む主人公・ヨウを演じた白岩はＲＵＫＩの名でセルフプロデュースした主題歌「巡星」をサプライズ熱唱。「めちゃめちゃ緊張してました。正直、格好を付けていたんですけど、