「ヤクルト−ＤｅＮＡ」（１３日、神宮球場）ＤｅＮＡの筒香が値千金の７号３ランを放った。１点差に迫られて迎えた六回だった。オースティンが中前打、山本が死球を受けて無死から一、二塁を作った。それでも梶原、三森が空振り三振に倒れ、左翼席はため息が充満。それでも続いて登場した代打・筒香に大きな声援が飛ぶと、一振りで右翼スタンドへ運ぶ３ランで突き放した。筒香は打撃不振で２度の２軍再調整を経験。７日に