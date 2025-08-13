岐阜県郡上市で始まった「郡上踊」の「徹夜おどり」＝13日夜日本三大盆踊りの一つ、岐阜県郡上市の「郡上踊」で、真夏に4日連続で踊り明かす「徹夜おどり」が13日、始まった。全国各地から老若男女が訪れ、翌午前4〜5時まで一心に踊る。郡上踊は、江戸時代に城主が武士や農民の親睦を深めようと、各地で行われていた踊りを城下に集めたのが始まりとされる。秋田県の西馬音内の盆踊、徳島県の阿波おどりと並び、日本三大盆踊り