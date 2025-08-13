福井県の海岸で近年、海水浴客らにかみつく行為を繰り返していた野生のイルカについて、県は１３日、死んだことが確認されたと発表した。県のまとめでは、県内沿岸で２０２２〜２４年、イルカにかまれて５３人が負傷した。県は６月、危害を及ぼしているとみられるミナミハンドウイルカ１頭に発信機を取り付け、位置情報を市町や海水浴場開設者らと共有してきた。７月１日を最後に受信や目撃情報は途絶え、今年は被害がなかっ