９月１３日に東京・国立競技場で開幕する陸上の世界選手権でスペシャルアンバサダーを務める俳優の織田裕二（５７）が、女子やり投げで昨夏のパリ五輪金メダルの北口榛花（２７＝ＪＡＬ）に大きな期待を寄せた。織田は１９９７年アテネ大会から２０２２年オレゴン大会まで、２５年間にわたって１３大会連続で世界陸上のメインキャスターを担当。開幕まで１か月となった１３日、都内で取材に応じ「各国の代表が決まりつつあるの