「日本ハム−ロッテ」（１３日、エスコンフィールド）日本ハム先発の山崎が５回６安打２失点で降板した。１点先制した直後の三回、先頭の友杉の左中間二塁打をきっかけに１死一、三塁とされ、高部のセーフティースクイズで同点とされた。五回には友杉の三塁への一打を清宮がはじく安打から１死三塁とされ西川の右犠飛で勝ち越しを許した。「もう少し長いイニングを投げたかったです。余計な失点もあり、早い回で降板してし