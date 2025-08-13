実業家の?竹之内社長?こと竹之内教博氏が１３日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに「令和の虎」主宰者で、ＦＣチャンネル代表取締役社長の?林社長?こと林尚弘氏をゲストに招き、対談した。「令和の虎」の虎仲間である２人は、堀江貴文氏や三崎優太氏らが手掛けるＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ＲＥＡＬＶＡＬＵＥ（リアルバリュー）」の話題になった。コンセプトが似ている後発チャンネルに竹之内氏は「虎会議でもリアルバリ