豪クイーンズランドに生息するオウゴンニワシドリ/sohnjoo c 2013/imageBROKER/Shutterstock（ＣＮＮ）中南米の熱帯雨林からオーストラリア北部のサバンナに至るまで、世界の赤道地域には、コンゴウインコ、オオハシ、ハチドリなど、高温多湿の環境で繁栄する数千種もの固有の鳥類が生息している。しかし、気候変動が加速するにつれ、熱帯地域では４０年前と比べて危険なほど暑い日の数が１０倍に増加しており、世界で最も色鮮やか